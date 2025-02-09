«Питтсбург» забрал Колячонка с драфта отказов «Юты». Защитник набрал 5 очков в 23 матчах сезона
Владислав Колячонок перешел в «Питтсбург» из «Юты».
«Пингвинс» забрали 23-летнего защитника с драфта отказов, куда он был помещен «Ютой».
Договор белорусского хоккеиста с зарплатой 775 тысяч долларов рассчитан до завершения сезона-2025/26.
В этом сезоне Владислав Колячонок провел 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 5 (2+3) очков при полезности «минус 6» и среднем игровом времени 12:20.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Эллиотта Фридмана
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