«Питтсбург» забрал Колячонка с драфта отказов «Юты». Защитник набрал 5 очков в 23 матчах сезона

Владислав Колячонок перешел в «Питтсбург» из «Юты».

«Пингвинс» забрали 23-летнего защитника с драфта отказов, куда он был помещен «Ютой».

Договор белорусского хоккеиста с зарплатой 775 тысяч долларов рассчитан до завершения сезона-2025/26.

В этом сезоне Владислав Колячонок провел 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 5 (2+3) очков при полезности «минус 6» и среднем игровом времени 12:20.