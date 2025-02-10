Кросби сыграет за Канаду против Швеции в первом матче Турнира четырех наций
Сидни Кросби готов к участию в первом матче Турнира четырех наций.
Капитан сборной Канады сыграет в стартовом матче турнира против команды Швеции.
На тренировке нападающий, представляющий «Питтсбург», катался в сочетании Марком Стоуном и Нэтаном Маккинноном.
Перед турниром Сидни Кросби из-за повреждения верхней части тела пропустил два матча «Пингвинс» в регулярном чемпионате НХЛ.
В этом сезоне канадец набрал 58 (17+41) баллов в 55 матчах чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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