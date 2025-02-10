Кросби сыграет за Канаду против Швеции в первом матче Турнира четырех наций

Сидни Кросби готов к участию в первом матче Турнира четырех наций.

Капитан сборной Канады сыграет в стартовом матче турнира против команды Швеции .

На тренировке нападающий, представляющий «Питтсбург », катался в сочетании Марком Стоуном и Нэтаном Маккинноном.

Перед турниром Сидни Кросби из-за повреждения верхней части тела пропустил два матча «Пингвинс» в регулярном чемпионате НХЛ.

В этом сезоне канадец набрал 58 (17+41) баллов в 55 матчах чемпионата НХЛ .