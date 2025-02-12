Пономарев получил матч-штраф в матче фармов «Питтсбурга» и «Вашингтона» в АХЛ за толчок соперника на борт. Произошла массовая стычка, Кныжова тоже удалили до конца игры

Василий Пономарев получил матч-штраф в матче фармов «Питтсбурга» и «Вашингтона».

Форвард «Уилкс-Бэрри» был наказан за толчок соперника на борт в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Херши » (4:5).

После этого произошла массовая стычка, в рамках которой несколько игроков сбросили краги.

В итоге удаления до конца игры также получили защитник Николай Кныжов («Пингвинс»), форварды Джастин Нахбар и Дэлтон Смит (оба – «Беарс»).

В общей сложности команды набрали 99 минут штрафа (53 – «Уилкс-Бэрри », 46 – «Херши»)