«Металлург» продлил контракт с Паливко на 2 года. У защитника 0+7 в 47 матчах при полезности «+7»
«Металлург» продлил контракт с Данилой Паливко до конца сезона-2026/27.
Об этом сообщила пресс-служба магнитогорского клуба.
«Данила Паливко присоединился к «Металлургу» в межсезонье-2023 в результате обмена с «Адмиралом» из Владивостока. В нашей команде защитник стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина-2024.
Всего за магнитогорскую команду защитник сыграл 94 матча. В прошлом году Данила принял участие в 41 встрече регулярного чемпионата и заработал 5 (1+4) очков при показателе полезности «+10».
В плей-офф защитник сыграл в 6 встречах, не набрав очков. В сезоне-2024/25 Данила отыграл в 47 встречах и набрал 7 (0+7) баллов при показателе полезности «+7», – говорится в заявлении магнитогорского клуба.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
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