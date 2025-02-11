Мерфи набрал 50-е очко в сезоне. Никишин, Дитц, Шарипзянов, Дэллман и Крис Ли набирали 50+ баллов среди защитников

Защитник «Сибири» Тревор Мерфи набрал 50-е очков в текущем сезоне КХЛ.

Сегодня «Сибирь » обыграла «Ладу» со счетом 4:1 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Защитник хозяев Тревор Мерфи сделал 2 результативные передачи в этой игре. Это его 50-е очко в сезоне, канадец стал шестым защитником в истории КХЛ, набиравшим 50+ очков за один регулярный чемпионат.

Дважды отметки в 50 очков достигали Кевин Дэллман и Александр Никишин , по разу Даррен Дитц , Дамир Шарипзянов и Крис Ли .

Кроме того, Ли принадлежит рекорд по результативности среди защитников – канадец набрал 65 очков в составе «Металлурга » в сезоне-2016/2017.