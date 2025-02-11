Мерфи набрал 50-е очко в сезоне. Никишин, Дитц, Шарипзянов, Дэллман и Крис Ли набирали 50+ баллов среди защитников
Защитник «Сибири» Тревор Мерфи набрал 50-е очков в текущем сезоне КХЛ.
Сегодня «Сибирь» обыграла «Ладу» со счетом 4:1 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Защитник хозяев Тревор Мерфи сделал 2 результативные передачи в этой игре. Это его 50-е очко в сезоне, канадец стал шестым защитником в истории КХЛ, набиравшим 50+ очков за один регулярный чемпионат.
Дважды отметки в 50 очков достигали Кевин Дэллман и Александр Никишин, по разу Даррен Дитц, Дамир Шарипзянов и Крис Ли.
Кроме того, Ли принадлежит рекорд по результативности среди защитников – канадец набрал 65 очков в составе «Металлурга» в сезоне-2016/2017.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем