Плющев о словах Разина про ИИ: «В игре должны участвовать живые люди, судить матчи – тоже. А автоматы в метро есть, приложил карточку и пошел дальше»

Владимир Плющев оценил высказывания Андрея Разина об искусственном интеллекте.

Ранее главный тренер «Металлурга» выразил недовольство работой арбитров после матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:6) и сказал : «Надеюсь, что искусственный интеллект в ближайшем будущем заменит в хоккее людей, которые влияют на игру».

– Разин призвал заменить хоккейных судей на искусственный интеллект. Как отнеслись бы к такому нововведению?

– Хоккей – это игра. А в игре должны участвовать живые люди. Именно поэтому и судить матчи должны тоже люди. А автоматы в метро есть, приложил карточку и пошел дальше.

– Станет ли тяжелее команде после таких заявлений главного тренера?

– Конечно, главный тренер внес определенную нервозность в свою команду, но он с начала сезона этим занимается, поэтому ничего особо криминального здесь нет.

Наверное, с помощью этой нервозности Разин хочет повесить определенную занавесочку перед выступлением в плей‑офф. Чтобы было потом на кого сваливать результат в случае чего.

– Как «Металлург» выступит в предстоящем плей‑офф?

– Я не гадалка и гадать не собираюсь. Плей‑офф все расставит на свои места, – заявил бывший главный тренер сборной России.

Разин про ИИ в хоккее: «В будущем положение вне игры, пробросы будут определять камеры. Смешно слышать, что «Металлург» будут судить по-другому. То есть подтверждают, что судьи могут влиять на игру!»