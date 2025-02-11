Разин опубликовал фотографию с журналистом Шевченко после слов про ИИ в хоккее: «Когда-то дружили!🤦»

Андрей Разин высказался о взаимоотношениях с журналистом Алексеем Шевченко.

Главный тренер «Металлурга» в телеграм-канале сделал публикацию относительно искусственного интеллекта в хоккее: «В будущем положение вне игры, пробросы будут определять камеры. Смешно слышать, что «Металлург» будут судить по-другому. То есть подтверждают, что судьи могут влиять на игру!» .

«Я все не могу понять, почему Андрей Разин апеллирует к индивидуальным видам спорта. Как можно путать аут в теннисе с правилами проброса. И как он себе представляет расположение камер, ведь от ракурса зависит очень многое. А драки кто будет разнимать? Например. Голос: «НУ-КА РАЗОЙДИТЕСЬ, ХУЛИГАНЫ». А если одна из камер выйдет из строя, что бывает, как поступать с матчем. Предложение тренера – нелепое, типа моего. А я предлагаю филд-гол пробивать. Коньком с центра. Без вратаря», – написал журналист Алексей Шевченко.

После этого специалист выложил фотографию с Шевченко и написал: «Когда-то дружили!!! 🤦».