Кузнецов сыграет против «Динамо» сегодня. Форвард СКА пропустил 15 матчей из-за травмы

Евгений Кузнецов восстановился после травмы и сыграет против «Динамо».

СКА сегодня будет противостоять команде тренера Алексея Кудашова в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Форвард петербуржцев Евгений Кузнецов сыграет в первом звене вместе с нападающими Валентином Зыковым и Захаром Бардаковым .

Напомним, Кузнецов пропустил 15 матчей из-за травмы, полученной в дерби с ЦСКА (5:6) 25 декабря.

В этом сезоне Евгений набрал 33 (10+23) очка в 33 матчах чемпионата.

Изображение: t.me/hcska/