Кузнецов сыграет против «Динамо» сегодня. Форвард СКА пропустил 15 матчей из-за травмы
Евгений Кузнецов восстановился после травмы и сыграет против «Динамо».
СКА сегодня будет противостоять команде тренера Алексея Кудашова в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Форвард петербуржцев Евгений Кузнецов сыграет в первом звене вместе с нападающими Валентином Зыковым и Захаром Бардаковым.
Напомним, Кузнецов пропустил 15 матчей из-за травмы, полученной в дерби с ЦСКА (5:6) 25 декабря.
В этом сезоне Евгений набрал 33 (10+23) очка в 33 матчах чемпионата.
Изображение: t.me/hcska/
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал СКА
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