Ротенберг перед «Динамо»: «Талантливые нападающие СКА стали здорово отрабатывать в оборону. Играем все в обороне, все – в атаке. Задача – показать нашу яркую игру»

Роман Ротенберг дал комментарий перед матчем против «Динамо».

– Какие у вас ожидания от матча «Динамо» – СКА? Какие новости?

– Мы хорошо потренировались, подготовились.

В состав возвращаются травмированные ребята. Сегодня за СКА сыграют Евгений Кузнецов и Марат Хайруллин . Ждем дальше Сергея Плотникова и Арсения Грицюка после выезда на четыре матча: Москва – Астана – Нижнекамск – Череповец.

Мы готовимся к плей‑офф. Наша задача – улучшать детали в каждой игре, стабилизировать состав. Все только на победу.

Сейчас мы видим, что наши талантливые нападающие здорово стали отрабатывать в оборону. Да, всегда есть, где прибавить. Мы это делаем. Играем все вместе в обороне, все – в атаке. Задача – показать нашу яркую игру.

Будут полные трибуны на арене «Динамо». Как и всегда у нас на выезде. Мы очень рады болельщикам. Постараемся показать им наш лучший хоккей, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.