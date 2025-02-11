Ротенберг перед «Динамо»: «Талантливые нападающие СКА стали здорово отрабатывать в оборону. Играем все в обороне, все – в атаке. Задача – показать нашу яркую игру»
– Какие у вас ожидания от матча «Динамо» – СКА? Какие новости?
– Мы хорошо потренировались, подготовились.
В состав возвращаются травмированные ребята. Сегодня за СКА сыграют Евгений Кузнецов и Марат Хайруллин. Ждем дальше Сергея Плотникова и Арсения Грицюка после выезда на четыре матча: Москва – Астана – Нижнекамск – Череповец.
Мы готовимся к плей‑офф. Наша задача – улучшать детали в каждой игре, стабилизировать состав. Все только на победу.
Сейчас мы видим, что наши талантливые нападающие здорово стали отрабатывать в оборону. Да, всегда есть, где прибавить. Мы это делаем. Играем все вместе в обороне, все – в атаке. Задача – показать нашу яркую игру.
Будут полные трибуны на арене «Динамо». Как и всегда у нас на выезде. Мы очень рады болельщикам. Постараемся показать им наш лучший хоккей, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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