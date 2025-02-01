Ротенберг о 4:3: «СКА старался играть по заданию. Зыкова ударили по клюшке, когда он должен был забить в пустые. В «Динамо» много сильных ребят, надеюсь, иностранцы возьмут российские паспорта»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги игры с «Динамо».

Петербургский клуб одержал победу в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:3 ОТ.

«Благодарю всех болельщиков, у нас всегда полные трибуны на выезде. Нашим болельщикам и болельщикам «Динамо » огромное спасибо, такая хоккейная атмосфера дорогого стоит.

Мы старались играть по заданию с первых минут, но были некоторые моменты, после которых пришлось менять состав, сочетания. Это все сработало. Хорошо сравняли, вышли вперед. В конце был вопрос: «Кто дал бросить?»

До этого мне Валя Зыков сказал, что его ударили по клюшке, когда он в пустые должен был забивать. Надо еще раз посмотреть этот момент.

Соперник сильный. В «Динамо» много сильных интересных игроков. Надеюсь, всем этим ребятам дадут еще российские паспорта. Я знаю, у Пакетта есть российский паспорт. Надеюсь, что и остальные ребята возьмут наши паспорта и будут радовать наших болельщиков.

Обе команды старались играть в яркий хоккей. Мы в овертайме хорошо начали, здорово разыграли домашнюю заготовку. Всех с победой!» – сказал Ротенберг .