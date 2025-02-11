Никишин об отъезде в НХЛ: «Ничего не решу, пока сезон не закончится. Я в СКА занят, а в «Каролине» своей работой занимаются. Зачем по пустякам общаться?»
– «Каролина» с вами поддерживает контакт после того, как выбрала вас на драфте НХЛ?
– Да, бывает, что общаемся. Но не более того. Ну а что? Зачем им сейчас это, если у меня здесь пока дела. Я в СКА занят, а в «Каролине» своей работой занимаются. Зачем им по пустякам общаться? После пообщаемся, когда придет время.
– Определились уже, будете ли уезжать в «Каролину» по окончании нынешнего сезона?
– Нет, ничего такого я не решил. И не решу, пока сезон не закончится.
– Для вас принципиально выиграть Кубок Гагарина со СКА до отъезда в НХЛ?
– У меня каждый год есть цель выиграть его. Иначе зачем тогда играть весь сезон? Трудишься ведь не для того, чтобы просто поучаствовать в чемпионате.
– Вы после драфта НХЛ со своим участием ездили в Каролину?
– Я никогда не был ни в США, ни в Канаде. Нигде за океаном не был.
– А хотите?
– Я бы вообще съездил хоть куда-нибудь и посмотрел бы что-нибудь, но ни разу не был, – сказал защитник СКА.
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