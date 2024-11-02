Канарейкин о Никишине: «По уровню и потенциалу он давно готов к НХЛ. Если все будет нормально, он полностью оправдает статус самого перспективного и талантливого защитника России»

Федор Канарейкин считает, что защитник СКА Александр Никишин давно готов к НХЛ.

Никишин был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2020 под 69-м номером.

«Согласен с теми, кто считает, что Никишин через взаимодействие и внутреннюю конкуренцию с Деанджело, много лет отыгравшим в НХЛ, готовит себя к заокеанской карьере, уже сейчас не теряясь на его фоне. Это тем более очевидно потому, что «Каролина », выбравшая Александра на драфте, очень заинтересована в его переходе по окончании нынешнего сезона.

Лично я считаю, что по своему уровню, потенциалу Никишин давно готов к НХЛ и, если все будет нормально, то он полностью оправдает свой статус самого перспективного и талантливого защитника России.

Приезд Деанджело – большое подспорье для Саши. А то, как использовать двух талантливых хоккеистов: вместе или порознь – прерогатива тренерского штаба армейцев с Невы. Они решили создать ударную пару защитников, полезную команде во всех аспектах игры и прежде всего в большинстве», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.