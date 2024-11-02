Деанджело о Никишине: «Он идеально подходит для НХЛ – большой, сильный, с отличным броском. Настоящий зверь!»
Никишин был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2020 под 69-м номером. Деанджело ранее выступал в НХЛ за «Харрикейнс».
– Он спрашивал у вас о «Каролине»?
– Нет. Мы особо не разговаривали об этом, пока что фокусируемся на том, чтобы получше узнать друг друга и хорошо играть здесь. Уверен, что со временем мы поговорим об этом и я обязательно дам ему несколько советов, если они ему потребуются. Но пока я не знаю, что он будет делать дальше.
– Согласны, что он лучший игрок за пределами НХЛ?
– Он очень хорош. Если Александр решит уехать в НХЛ, то будет очень хорош и там. Он идеально подходит для НХЛ – большой, сильный, с отличным броском. Настоящий зверь!
– Насколько комфортно играть с ним в паре?
– С каждой игрой у нас получается все лучше, появляется «химия». Думаю, может быть гораздо лучше, – сказал защитник СКА Энтони Деанджело.
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