Деанджело о Никишине: «Он идеально подходит для НХЛ – большой, сильный, с отличным броском. Настоящий зверь!»

Энтони Деанджело поделился мнением о защитнике СКА Александре Никишине.

Никишин был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2020 под 69-м номером. Деанджело ранее выступал в НХЛ за «Харрикейнс».

– Он спрашивал у вас о «Каролине»?

– Нет. Мы особо не разговаривали об этом, пока что фокусируемся на том, чтобы получше узнать друг друга и хорошо играть здесь. Уверен, что со временем мы поговорим об этом и я обязательно дам ему несколько советов, если они ему потребуются. Но пока я не знаю, что он будет делать дальше.

– Согласны, что он лучший игрок за пределами НХЛ?

– Он очень хорош. Если Александр решит уехать в НХЛ, то будет очень хорош и там. Он идеально подходит для НХЛ – большой, сильный, с отличным броском. Настоящий зверь!

– Насколько комфортно играть с ним в паре?

– С каждой игрой у нас получается все лучше, появляется «химия». Думаю, может быть гораздо лучше, – сказал защитник СКА Энтони Деанджело.