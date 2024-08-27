Валерий Каменский: «Никишин давно готов к переходу в НХЛ. Оставаться в СКА – его выбор. Мы рады, что он показывает красивый хоккей в КХЛ»
«Каролина» выбрала защитника на драфте НХЛ-2020 под 69-м общим номером. Срок его соглашения со СКА рассчитан до конца сезона-2024/25.
– Я думаю, что он давно готов к переходу в НХЛ. Он лучший защитник лиги, недаром мы отмечали его после прошлого сезона. Каждый год он это доказывает.
Оставаться в СКА – это его выбор, его контракт, который он подписал. Мы рады, что он находится в Фонбет КХЛ и показывает красивый хоккей для наших болельщиков.
– Почему Никишин до сих пор остается в команде?
– Конечно, главное – результат. Если есть результат и победы, то любой спортсмен ради этого живет, тренируется и играет, получает от этого удовольствие.
– Как думаете, тренерский штаб СКА провел нужную работу над ошибками?
– Я не знаю. В прошлом сезоне СКА не хватило именно командной игры, чтобы пройти дальше. Умение создать коллектив – это и есть работа тренерского штаба и руководства, – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.
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