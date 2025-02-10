Губерниев о том, может ли Овечкин замахнуться на 1000 шайб: «Ему нужно замахнуться на Уильяма нашего Шекспира и сыграть в роли Гамлета»

Дмитрий Губерниев в шутку предложил Александру Овечкину сыграть Гамлета.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Сейчас люди рассуждают о том, реально ли Овечкину замахнуться на 1000 шайб в регулярных чемпионатах. Возможно ли это?

– Сейчас самое время рассуждать. Овечкину нужно замахнуться на Уильяма нашего Шекспира и, после того как он побьет все рекорды, сыграть в роли Гамлета, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .