Губерниев о том, может ли Овечкин замахнуться на 1000 шайб: «Ему нужно замахнуться на Уильяма нашего Шекспира и сыграть в роли Гамлета»
Дмитрий Губерниев в шутку предложил Александру Овечкину сыграть Гамлета.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Сейчас люди рассуждают о том, реально ли Овечкину замахнуться на 1000 шайб в регулярных чемпионатах. Возможно ли это?
– Сейчас самое время рассуждать. Овечкину нужно замахнуться на Уильяма нашего Шекспира и, после того как он побьет все рекорды, сыграть в роли Гамлета, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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