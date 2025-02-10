  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тренер «Юты» о состоянии Ингрэма после щелчка Овечкина: «Он травмирован. Не знаю, каков его статус на данный момент»
2

Тренер «Юты» о состоянии Ингрэма после щелчка Овечкина: «Он травмирован. Не знаю, каков его статус на данный момент»

Тренер «Юты» высказался о состоянии вратаря Коннора Ингрэма.

Голкипер получил травму в игре с «Вашингтоном» (5:4 Б) после броска Александра Овечкина.

Коннор Ингрэм отбил шайбу грудью после щелчка российского хоккеиста. После этого он не смог продолжить матч из-за травмы верхней части тела и был заменен на Карела Веймелку.

«Он травмирован. Я не знаю, каков его статус на данный момент.

Его осмотрит врач, и мы узнаем», – сказал главный тренер «Юты» Андре Туриньи. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Salt Lake Tribune
logoЮта
logoВашингтон
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
logoАндре Туриньи
logoКоннор Ингрэм
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Уилсон повторил личный рекорд по голам в сезоне НХЛ – 24 шайбы в 55 матчах. Он забил 24 гола за 78 игр в сезоне-2021/22
20вчера, 20:45
Сергачев сделал передачу при «минус 2» против «Вашингтона». У защитника «Юты» 36 очков в 51 матче сезона
1вчера, 20:40
Овечкин сделал 3 передачи в матче против «Юты». Капитан «Вашингтона» набрал 43 очка в 39 играх сезона
89вчера, 20:30
Рекомендуем
Главные новости
Алексей Ягудин: «Хоккей в России есть, футбол явно не наше. Можно посмотреть Лигу Европы и Лигу чемпионов. И мы поймем, где «Зенит» находится»
45 минут назад
Скворцов получил травму головы в конфликте с посетителями бара. Двое мужчин вышли на улицу из другого заведения, один из них ударил комментатора – это показали камеры
3251 минуту назад
Рабинер о критике Овечкина: «Ура-патриоты вопят: «Наш Саня – круче любого пиндоса!», противоположно настроенные твердят, что сравнения с Гретцки быть не может. Не устают напоминать про Putin Team»
30сегодня, 10:55
Черкас о посещаемости СКА: «Люди живут хоккеем, это заслуга Ротенберга. Пик интереса в Петербурге приходится на время, когда вышел на первые роли Роман Борисович, его медийность и прочие качества»
20сегодня, 10:47
Жена Скворцова сообщила, что у комментатора черепно-мозговая травма. Вчера она писала, что инцидент «связан с криминалом»
5сегодня, 10:20
У Скворцова диагностировали ушиб мозга и гематому
3сегодня, 09:59
Галимов, Шарипзянов и Кульбаков – лучшие игроки недели в КХЛ. Вратарь ЦСКА Гамзин – лучший новичок
1сегодня, 09:49
Ротенберг о подкатках: «Согласен с Путиным, который критиковал эту порочную практику. Не нужно перегружать детей – у них должен быть отдых»
51сегодня, 09:39
Скворцов не помнит, как получил травму головы в Новосибирске
31сегодня, 08:29
Якупов направит на благотворительность призовые за победу на Матче звезд КХЛ: «Себе не оставлю. Есть люди, которые очень много делают для нас, и деньги им нужны»
17сегодня, 04:29
Ко всем новостям
Последние новости
Ливо не вошел в состав «Салавата» на выездной матч с «Куньлунем»
216 минут назад
Дюков о том, может ли Овечкин догнать Гретцки: «Ему по силам это сделать. Верю в это»
7сегодня, 10:59
4 хоккеиста Туркмении отстранены после нападения на игроков Гонконга во время рукопожатий на Азиатских играх
5сегодня, 09:26Видео
Никита Лямкин: «В плей-офф хотим дойти до самого конца – до Кубка Гагарина. «Ак Барс» идет к этой цели»
2сегодня, 08:57
Да Коста о КХЛ: «Раньше было 7-8 команд, показывающих хорошую игру. А сейчас все 23 клуба достойно борются за выход в плей-офф»
2сегодня, 08:42
Назаров о КХЛ: «Впереди ключевой отрезок регулярки. Плей-офф получится интересным. Стоит ожидать массу сюрпризов»
4сегодня, 08:15
Бояркин о вызове 11 игроков «Барыса» на Азиатские игры: «Руководство решило, что турнир важен для республики. Чтобы дети на что-то ориентировались и видели, что команда может выигрывать»
2сегодня, 07:23
«Режет глаза, когда огромные ребята превращаются в маленьких, если кто-то сильно бросает. Все зависит от духа». Защитник «Автомобилиста» Воробьев о блоках
2сегодня, 04:57
Морозов о Матче звезд КХЛ в Новосибирске: «Ощущения отличные. Два дня прошли в полном аншлаге. Праздник удался»
1сегодня, 04:42
Кадейкин о серии без очков из 7 матчей: «Сам удивляюсь, в каждой игре есть по несколько моментов. На этом не надо зацикливаться»
сегодня, 02:57
Рекомендуем