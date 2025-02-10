Тренер «Юты» о состоянии Ингрэма после щелчка Овечкина: «Он травмирован. Не знаю, каков его статус на данный момент»

Тренер «Юты» высказался о состоянии вратаря Коннора Ингрэма.

Голкипер получил травму в игре с «Вашингтоном » (5:4 Б) после броска Александра Овечкина .

Коннор Ингрэм отбил шайбу грудью после щелчка российского хоккеиста. После этого он не смог продолжить матч из-за травмы верхней части тела и был заменен на Карела Веймелку.

«Он травмирован. Я не знаю, каков его статус на данный момент.

Его осмотрит врач, и мы узнаем», – сказал главный тренер «Юты» Андре Туриньи.