Роман Ротенберг: «Благодарю Собянина за неравнодушие к детскому спорту и вклад в развитие спортивной инфраструктуры. «Хоккейный город Сколково» станет крупнейшим центром подготовки игроков»

Роман Ротенберг поблагодарил Сергея Собянина за неравнодушие к детскому спорту.

«Правительство Москвы не первый год сотрудничает с бизнесом в формате концессионных соглашений, привлекая частные инвестиции для строительства дорог, социальных объектов и предприятий. Также этот инструмент задействуется и для строительства спортивных объектов. С 2011 года в Москве построены 327 спортивных объекта, из них 168 объектов или 51% – за счет инвесторов.

Благодаря деятельной поддержке мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина группа компаний «Красная Машина» построит в столице большой многофункциональный спортивный комплекс – «Хоккейный город Сколково». Инвестиции в проект составят порядка 3,4 млрд рублей.

В июле прошлого года на ПМЭФ ГК «Красная машина» подписала соглашение о строительстве данного комплекса с Российским фондом прямых инвестиций. Проект включает в себя детскую хоккейную школу и школу фигурного катания.

Многофункциональность комплекса позволит комбинировать занятия на льду и в спортзале, шлифовать отдельные технические элементы в специальных тренажерах, добавлять в тренировочный план занятия по другим командным и индивидуальным видам спорта.

В сентябре прошлого года приняла первых учеников школа «СКОЛКА», также построенная по концессионному соглашению. «Хоккейный город Сколково» расположится рядом с ней, так что ребятам будет удобно совмещать уроки и занятия в спортивных секциях.

Многофункциональный центр «Хоккейный город Сколково» станет крупнейшим центром подготовки хоккеистов, а его воспитанники смогут учиться в известной инновационной школе «СКОЛКА».

Еще раз хочу выразить глубокую благодарность Сергею Семеновичу Собянину за неравнодушие к детскому спорту и тот огромный вклад, который он делает в развитие спортивной инфраструктуры. Вместе все возможно!» – написал главный тренер СКА, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.