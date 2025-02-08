Демидов согласен, что Ротенберга не хватает на Матче звезд: «Чего-то интересного от него бы ожидал»

Иван Демидов высказался о Фонбет Матче звезд КХЛ.

– Просто круто, классная атмосфера. Видно, что в Новосибирске любят хоккей. Играем только на результат. Поговорили с ребятами о том, что будем побеждать.

– Согласны с теми, что Романа Ротенберга не хватает на Матча звезд?

– Я согласен, что его не хватает. Чего-то интересного от него бы ожидал, – сказал форвард СКА.