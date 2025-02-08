  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Демидов согласен, что Ротенберга не хватает на Матче звезд: «Чего-то интересного от него бы ожидал»
13

Демидов согласен, что Ротенберга не хватает на Матче звезд: «Чего-то интересного от него бы ожидал»

Иван Демидов высказался о Фонбет Матче звезд КХЛ.

– Просто круто, классная атмосфера. Видно, что в Новосибирске любят хоккей. Играем только на результат. Поговорили с ребятами о том, что будем побеждать.

– Согласны с теми, что Романа Ротенберга не хватает на Матча звезд?

– Я согласен, что его не хватает. Чего-то интересного от него бы ожидал, – сказал форвард СКА.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoРоман Ротенберг
logoИван Демидов
logoКХЛ
logoСКА
logoМатч звезд КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Демидов о словах Ротенберг про то, что не отпустит из СКА без Кубка Гагарина: «Значит, так и есть»
13сегодня, 10:58
Отец Ротенберга о выступлениях сына на пресс-конференциях: «Это правильно. Тут дело в том, что нужно сплачивать команду вокруг себя»
51сегодня, 09:35
Главный секрет Овечкина – его клюшка. Он сделал ее сам
124сегодня, 08:10
Рекомендуем
Главные новости
«Куньлунь» о возможном переезде в Петербург: «Не имеем отношения к появившейся информации, Подобного решения у нас нет»
114 минут назад
Жамнов раскритиковал решение ИИХФ продлить отстранение россиян: «Обидно за молодых игроков, которых отстранили просто потому, что какой-то политический деятель так решил»
227 минут назад
НХЛ. «Детройт» против «Тампы», «Рейнджерс» встретятся с «Коламбусом», «Миннесота» примет «Айлендерс», «Питтсбург» в гостях у «Филадельфии»
558 минут назад
Лещук рассказал, как Овечкин помог ему пройти в раздевалку «Вашингтона»: «Интересно, все в чисто американском стиле. Удивило, что после игры они ушли в тренажерный зал»
11сегодня, 11:58
Фонбет Матч Звезд КХЛ. 1/2 финала. Дивизион Боброва победил дивизион Тарасова, дивизион Харламова уступил дивизиону Чернышева
43сегодня, 11:34
Владимир Крикунов: «Северсталь» – команда седьмого-восьмого места. Думаю, что не пройдут во второй тур плей-офф»
7сегодня, 11:14
Демидов о словах Ротенберг про то, что не отпустит из СКА без Кубка Гагарина: «Значит, так и есть»
13сегодня, 10:58
Широков выиграл конкурс на самый эффектный буллит на Матче звезд КХЛ. Якупов был в образе мариачи, Силантьев – богатыря, Да Коста – Астерикса
7сегодня, 10:33Фото
Мерфи выиграл конкурс на силу броска на Матче звезд КХЛ – 164,17 км/ч
7сегодня, 10:08
Бучельников выиграл конкурс забегов на скорость на Матче звезд КХЛ. Он пробежал круг за 13,737 секунды
2сегодня, 09:58
Ко всем новостям
Последние новости
Борис Михайлов: «Гашек – ненормальный человек, пустышка. Все равно пройдет какое-то время – и нас допустят»
6сегодня, 11:50
Владимир Плющев: «Для Овечкина главное не рекорд, а результаты «Вашингтона». Он командный игрок»
сегодня, 11:25
Первый день Матча звезд КХЛ в Новосибирске посетили 11 243 зрителя
сегодня, 10:48
Вице‑президент КХЛ о приглашении на Матч звезд комиков как вторых тренеров: «Для привлечения молодой аудитории. Они помогают ребятам с креативом и юмористическими номерами»
2сегодня, 09:47
Александр Пашков: «Приглашение Гру на Матч звезд – аванс тренеру. Не могу сказать, что «Трактор» преобразился при нем»
3сегодня, 09:15
«Виннипег» выиграл 8 матчей подряд, повторив рекорд франшизы
3сегодня, 08:50
Никитин о спаде в результатах «Локомотива»: «Сама ситуация не тревожит. Тревожит то, как мы должны из нее выйти»
1сегодня, 08:32
Донато с 2+2, Маккиннон с 1+3 и Фиала с 1+1 и завершающим буллитом в серии – звезды дня в НХЛ
1сегодня, 07:34
Дадонов сделал передачу в матче с «Лос-Анджелесом». У него 15+15 в 54 играх в сезоне
1сегодня, 07:22
«Сент-Луис» может обменять Шенна. Клуб рассчитывает получить «мощную» компенсацию, у Брэйдена есть возможность отказаться от любой сделки до конца сезона (Даррен Дрегер)
5сегодня, 06:40
Рекомендуем