Демидов согласен, что Ротенберга не хватает на Матче звезд: «Чего-то интересного от него бы ожидал»
Иван Демидов высказался о Фонбет Матче звезд КХЛ.
– Просто круто, классная атмосфера. Видно, что в Новосибирске любят хоккей. Играем только на результат. Поговорили с ребятами о том, что будем побеждать.
– Согласны с теми, что Романа Ротенберга не хватает на Матча звезд?
– Я согласен, что его не хватает. Чего-то интересного от него бы ожидал, – сказал форвард СКА.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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