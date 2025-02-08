Ротенберг о 300-летии со дня смерти Петра I: «Его военные победы, реформы сделали Россию ведущей мировой державой, определили путь развития на века. Сегодня многие деятели равняются на него»

Роман Ротенберг высказался о значении Петра I в истории России.

Сегодня 300-я годовщина со дня смерти российского императора.

«Сегодня мы вспоминаем первого императора России, основателя нашего родного Санкт-Петербурга – Петра Великого. Он ушел из жизни ровно 300 лет назад – 8 февраля 1725-го.

Невозможно переоценить важность петровских реформ, значение петровского наследия как для нашей страны, так и для всей Европы.

Его военные победы, политические реформы сделали Россию ведущей мировой державой и определили путь развития страны на десятилетия, если не на века.

Петр Великий был невероятно одаренным человеком, который не боялся препятствий и почти за три десятилетия своего правления кардинально изменил облик России.

И сегодня многие государственные деятели равняются на образ первого российского императора – дипломата, полководца, строителя, реформатора.

Конечно, память о нем никогда не будет забыта – прежде всего в Санкт-Петербурге, который воплотил мечту Петра I о величии и могуществе страны», – написал главный тренер СКА , первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.