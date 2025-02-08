Демидов о словах Ротенберг про то, что не отпустит из СКА без Кубка Гагарина: «Значит, так и есть»
Иван Демидов отреагировал на слова Романа Ротенберга.
– Роман Борисович говорил, что из СКА правильно уезжать, только выиграв Кубок Гагарина, как Панарин. Он с тобой такие разговоры вёл, что без Кубка Гагарина не опустит?
– Значит, так и есть, – сказал игрок СКА.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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