Демидов о словах Ротенберг про то, что не отпустит из СКА без Кубка Гагарина: «Значит, так и есть»

Иван Демидов отреагировал на слова Романа Ротенберга.

– Роман Борисович говорил, что из СКА правильно уезжать, только выиграв Кубок Гагарина, как Панарин. Он с тобой такие разговоры вёл, что без Кубка Гагарина не опустит?

– Значит, так и есть, – сказал игрок СКА.