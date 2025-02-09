Самсонов отбил 21 из 24 бросков «Бостона», победа – 13-я в 22 матчах

Илья Самсонов отразил 21 из 24 бросков в матче с «Бостоном» (4:3).

Вратарь «Вегаса » одержал 13-ю победу в текущем чемпионате НХЛ .

Всего в сезоне россиянин провел 22 игры при 89,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,72.