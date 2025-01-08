Самсонов одержал 6-ю победу подряд. Вратарь «Вегаса» отбил 20 из 22 бросков «Сан-Хосе»
Вратарь «Вегаса» Илья Самсонов одержал 6-ю победу подряд.
Голкипер отбил 20 из 22 бросков в матче НХЛ против «Сан-Хосе» (4:2).
Всего Илья Самсонов провел 15 матчей в этом сезоне, отражая в среднем 90,7% бросков при коэффициенте надежности 2,65.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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