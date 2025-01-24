Самсонов отразил 15 из 17 бросков в матче с «Сент-Луисом». Победа – 1-я после 3 поражений подряд

Илья Самсонов отразил 15 из 17 бросков в матче с «Сент-Луисом».

Вратарь «Вегаса » вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (4:2).

Победа позволила 27-летнему россиянину прервать серию из 3 поражений подряд.

Всего в текущем сезоне у него 12 побед в 19 играх при 89,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,78.