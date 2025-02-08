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Болельщик умер на трибуне во время матча «Сокола» с «Рубином»

Мужчина умер на трибунах во время хоккейного матча в Красноярск.

Мужчина средних лет потерял сознание на трибуне во время матча «Сокола» с «Рубином». К нему срочно направили бригаду медиков, которые дежурили на арене.

Однако спасти человека им не удалось. Причиной смерти могли стать острая сердечная недостаточность или хронические проблемы со здоровьем. На официальном сайте «Сокол» принес соболезнования близким и родным умершего.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Сокола»
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