Рабинер о задержании фаната «Ак Барса» с сыном: «Совсем с дуба рухнули? Похоже на низменный инстинкт людей, у которых есть власть, – допросить, наказать, унизить. Кого и за что – неважно»

Игорь Рабинер высказался о задержании фанатов «Ак Барса» в Петербурге.

Ранее стало известно , что полиция задержала болельщика «Ак Барса » и его 10-летнего сына, бросившего на лед кепку после хет-трика Артема Галимова в матче со СКА .

«Они там совсем с дуба рухнули? Это похоже на какой-то низменный физиологический инстинкт людей, в руках у которых есть хоть какая-то власть, – задержать, допросить, наказать, унизить. Кого и за что – неважно.

Хоть за бросок кепки на лед после хет-трика. Просто показать, что ты тут главный и можешь делать все, что захочешь», – написал журналист «Спорт-Экспресса » Игорь Рабинер.