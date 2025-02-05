Рабинер о задержании фаната «Ак Барса» с сыном: «Совсем с дуба рухнули? Похоже на низменный инстинкт людей, у которых есть власть, – допросить, наказать, унизить. Кого и за что – неважно»
Игорь Рабинер высказался о задержании фанатов «Ак Барса» в Петербурге.
Ранее стало известно, что полиция задержала болельщика «Ак Барса» и его 10-летнего сына, бросившего на лед кепку после хет-трика Артема Галимова в матче со СКА.
«Они там совсем с дуба рухнули? Это похоже на какой-то низменный физиологический инстинкт людей, в руках у которых есть хоть какая-то власть, – задержать, допросить, наказать, унизить. Кого и за что – неважно.
Хоть за бросок кепки на лед после хет-трика. Просто показать, что ты тут главный и можешь делать все, что захочешь», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
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