Болельщик «Ак Барса» о задержании во время игры: «Юристы СКА решили вопрос за полчаса, протокол о нарушении аннулирован. КХЛ в шоке – будут разбираться»
Ранее стало известно, что полиция задержала фаната «Ак Барса» после того, как его 10-летний сын бросил на лед кепку после хет-трика Артема Галимова.
«К нам подходили сотрудники службы безопасности «СКА-Арены», а не клуба. Во время третьего периода я проследовал в пункт полиции, ребенок остался смотреть игру. Я просил службу безопасности дать возможность досмотреть игру.
В пункте полиции не знали, что предъявить. Написали, что бросил шапку – составили протокол об административном правонарушении. Но на повторах видно, что бросал кепку.
После инцидента мы написали в КХЛ, нам ответили через 5 минут. Лига в шоке от этой ситуации – сказали, что будут разбираться. Болельщики «Ак Барса» молодцы, поддержали, не бросили. На нашем месте мог быть любой ребенок, любой болельщик.
Юристы клуба СКА решили этот вопрос за полчаса, протокол о нарушении аннулирован. Нас пригласили на любой возможный матч и экскурсию», – сказал Андрей Домарев.
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