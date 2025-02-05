Болельщик «Ак Барса» о задержании во время игры: «Юристы СКА решили вопрос за полчаса, протокол о нарушении аннулирован. КХЛ в шоке – будут разбираться»

Болельщик «Ак Барса» Андрей Домарев высказался о задержании во время игры со СКА.

Ранее стало известно , что полиция задержала фаната «Ак Барса » после того, как его 10-летний сын бросил на лед кепку после хет-трика Артема Галимова.

«К нам подходили сотрудники службы безопасности «СКА-Арены», а не клуба. Во время третьего периода я проследовал в пункт полиции, ребенок остался смотреть игру. Я просил службу безопасности дать возможность досмотреть игру.

В пункте полиции не знали, что предъявить. Написали, что бросил шапку – составили протокол об административном правонарушении. Но на повторах видно, что бросал кепку.

После инцидента мы написали в КХЛ , нам ответили через 5 минут. Лига в шоке от этой ситуации – сказали, что будут разбираться. Болельщики «Ак Барса» молодцы, поддержали, не бросили. На нашем месте мог быть любой ребенок, любой болельщик.

Юристы клуба СКА решили этот вопрос за полчаса, протокол о нарушении аннулирован. Нас пригласили на любой возможный матч и экскурсию», – сказал Андрей Домарев.