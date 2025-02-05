Медведев о задержании фаната «Ак Барса» с сыном: «Чересчур ретивый охранник. Мы на месте старались им помочь, СКА пригласит их в гости. Жареной истории не получится»
Александр Медведев высказался о задержании фанатов «Ак Барса» в Петербурге.
Ранее стало известно, что полиция задержала болельщика «Ак Барса» и его 10-летнего сына, бросившего на лед кепку после хет-трика Артема Галимова в матче со СКА.
«Мы только за то, чтобы болельщики проявляли эмоции. Буквально несколько дней назад Иван Демидов сделал хет‑трик, на лед полетели десятки кепок, и никаких проблем ни у кого не возникло.
Да, на этот раз нашелся чересчур ретивый охранник, но мы и на месте старались помочь этим болельщикам и остаемся с ними на связи, обязательно пригласим их в гости, проведем экскурсию по «СКА-Арене».
Важно, что у наших гостей нет и изначально не было претензий к клубу, так что хочу всех успокоить: жареной истории из этого не получится», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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