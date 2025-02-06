Болельщик «Ак Барса» о задержании: «Полицейские и Росгвардия говорили: мы не хотим, чтобы тебя наказали. Но была реакция от охраны «СКА-Арены» – нужно отработать»

Болельщик «Ак Барса» Андрей Домарев рассказал о действиях полиции при задержании.

Ранее стало известно, что полиция задержала болельщика «Ак Барса » и его 10-летнего сына Романа, бросившего на лед кепку после хет-трика Артема Галимова в матче со СКА (8:3).

– Андрей, нашумела ваша история. Расскажите, что с вами случилось на матче СКА – «Ак Барс»?

– Я купил два билета по 3000 рублей, пошел на хоккей с сыном. Сами мы живем в Ленобласти, болеем за «Ак Барс». А тут – такой случай, раз в год казанская команда приезжает в Санкт-Петербург.

На 20-й минуте матча, когда заканчивался первый период, форвард «Ак Барса» Артем Галимов сделал хет-трик. Мой ребенок встал с кресла, подбежал к стеклу и перебросил на лед кепку, как разрешено по регламенту КХЛ. После чего вернулся на свое место.

Но в начале третьего периода к нам подошли охранники. И потребовали выдвинуться в пикет полиции, который находится на первом этаже здания: «На вас будет составлен протокол об административном правонарушении».

Я им говорю: «Разрешите мне досмотреть игру, я же пришел на хоккей». А они – ни в какую. Пришлось с ними идти. Хотя матч был прекрасным, и сама арена замечательная. В итоге я досматривал игру в полиции по телефону.

– И что было на посту полиции?

– Там начали разбираться, что мы нарушили. По правилам КХЛ – ничего. Бейсболки бросать можно. А это была кепка именно с атрибутикой клуба.

Но реакция от охранников «СКА-Арены» возникла, и это нужно было отработать. То есть мы должны были уйти с протоколом.

– Только вы кепку бросали?

– Еще рядом сидел парень, который бросил шапку. Вроде бы его зовут Амир. Но он уже писал объяснение. Его раньше отпустили.

А что с нами делать – они не понимали. Тем более потом пришла служба безопасности СКА, было сказано, что вообще к нам нет никаких претензий. Уже матч закончился, все зрители разошлись.

Но полиция составила протокол, что мой сын нарушил федеральный закон РФ, и что я не слежу за своим ребенком. Вышел я оттуда только в 23:10, ближе к полуночи.

– Странно.

– Да, ведь полицейские и Росгвардия при этом говорили: мы болеем за тебя, и не хотим, чтобы тебя наказали. Они понимали, что все это неправильно. Но и сделать с этим ничего не могли. Вопрос надо было отработать, – сказал Андрей Домарев.

Болельщик «Ак Барса» о задержании во время игры: «Юристы СКА решили вопрос за полчаса, протокол о нарушении аннулирован. КХЛ в шоке – сказали, что будут разбираться»