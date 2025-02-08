Жамнов об Овечкине: «Все нормально будет у Сашки. Рекорд он побьет. Это будет достижение и для России, и для НХЛ. Главное – без травм»
Алексей Жамнов считает, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.
«Все нормально будет у Сашки. Рекорд он побьет. Главное – без травм.
Он побьет рекорд Гретцки, и это будет большое достижение для всех. И для России, и для хоккея, и для НХЛ, ведь в лиге есть игроки, способные бить такие рекорды», – сказал тренер «Спартака».
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