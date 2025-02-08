Владимир Плющев: «Для Овечкина главное не рекорд, а результаты «Вашингтона». Он командный игрок»
Владимир Плющев оценил игру Александра Овечкина.
«Это игра мастера, который уже давно себя зарекомендовал, как игрок высочайшего класса.
В последнее время Саша поймал кураж. Очевидно, что тот рекорд, который давно ждут все российские любители хоккея и многие в Северной Америке уже близок. Излечившись от травмы, он со свежими силами пошёл забивать.
Для него главное – не погоня за Уэйном Гретцки, а то, что он решает вопросы для своей команды, которые сейчас стоят у него на первом месте. Он командный игрок, что подтверждал всегда, поэтому для него самое важное – результат команды», – сказал бывший тренер сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: Vprognoze.ru
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