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Лещук рассказал, как Овечкин помог ему пройти в раздевалку «Вашингтона»: «Интересно, все в чисто американском стиле. Удивило, что после игры они ушли в тренажерный зал»

Игорь Лещук вспомнил, как Александр Овечкин провел его в раздевалку «Вашингтона».

«Я слежу за успехами Александра Овечкина, почти каждое утро открываю телеграм, смотрю. Я думаю, что в этом сезоне он побьет рекорд Гретцки. Я не пишу ему, потому что понимаю, что ему много кто пишет. Но у нас есть контакты друг друга, он мне помогал в позапрошлом году пройти в раздевалку «Вашингтона».

Я был на игре, после матча он пригласил в раздевалку, было интересно посмотреть, как у них там. Помещение очень огромное, интересно, да, но все в чисто американском стиле.

Меня больше всего удивило, что после игры они ушли в тренажерный зал. Но у них такая специфика, просто нам, футболистам, не понять. Но было прикольно. Так не переписываемся, ничего, я внутри болею за него. У отца дома лежит свитер с росписью, поэтому получается всей семью следим», – сказал вратарь футбольного «Динамо».

Опубликовано: Sports
Источник: ТАСС
logoИгорь Лещук
logoВашингтон
ТАСС
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
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