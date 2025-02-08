Драйзайтль – 6-й европеец в истории НХЛ с 40+ голами в 6 или более сезонах. Ранее в список вошли Овечкин, Курри, Селянне, Ягр и Ковальчук
Леон Драйзайтль – 6-й игрок из Европы с 40+ голами в 6 или более сезонах НХЛ.
Форвард «Эдмонтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:5).
На счету 29-летнего немецкого форварда стало 40 шайб в 55 играх в текущем сезоне при 83 очках.
Он достиг отметки 40 шайб за одну регулярку в 6-й раз в карьере. Ранее среди игроков из Европы такое достижение в актив записали Александр Овечкин (Россия, «Вашингтон», всего 13 сезонов), Яри Курри (Финляндия, 7), Теему Селянне (Финляндия, 7), Яромир Ягр (Чехия, 6) и Илья Ковальчук (Россия, 6).
Драйзайтль увеличил отрыв в гонке снайперов в текущем сезоне. Его личный рекорд по голам за сезон – 55 в 80 играх в сезоне-2021/22.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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