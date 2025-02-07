Лещук про автогол в игре со «Спартаком»: «Учились отбивать удары соперника, удары своих – еще нет. Маричаль просто не посмотрел, куда отдает»
Игорь Лещук высказался об автоголе после паса Николаса Маричаля.
Этот мяч стал решающим в игре «Динамо» со «Спартаком» (0:1) в Winline Зимнем кубке РПЛ.
– Маричаль взял вину за автогол на себя.
– Согласен с Нико (смеется – Спортс”). Он просто не посмотрел, куда отдает передачу. Возможно, мне нужно было попробовать выбить мяч в подкате.
Мы учились отбивать удары соперника, удары своих – еще нет. Может быть, этому будет посвящен следующий сбор (смеется – Спортс”).
– Готов к троллингу?
– После всего, что было, уже спокойно отношусь, – сказал голкипер «Динамо».
После автогола Лещука «Спартак» повел в игре с «Динамо». Голкипер не справился с пасом Маричаля в створ
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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