  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Радимов про автогол Лещука: «Может, «Спартаку» сделать ему предложение? В их матчах этот вратарь всегда главная персона. Давайте объективно: привез гол – и «Динамо» проиграло»
12

Радимов про автогол Лещука: «Может, «Спартаку» сделать ему предложение? В их матчах этот вратарь всегда главная персона. Давайте объективно: привез гол – и «Динамо» проиграло»

Владислав Радимов прокомментировал автогол Игоря Лещука в игре со «Спартаком».

«В матчах «Спартака» и Динамо» этот вратарь всегда главная персона. И эта игра не стала исключением. Один мяч решил исход матча, он был забит в таком стиле… Кто, если не он?

Ошибка Маричаля в том, что пас неудобный. Но и Лещук мог лучше открыться. И зачем он тянулся к мячу правой ногой? В конце концов, можно было прыгнуть и руками сыграть, пусть свободный будет. Но он выбрал худший из вариантов.

Может, «Спартаку» сделать предложение Лещуку? Давайте объективно: привез гол человек – и команда проиграла.

Не увидел яркой игры «Спартака». Но и «Динамо» совершенно не блистало. Просто не получалось, очень команды сыграли хорошо в обороне.

Еще хочу про Тюкавина добавить. Он постоянно открыт для передачи. Ему больше доставлять мяч надо не только через центр, но и по флангам», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoИгорь Лещук
logoWinline Зимний кубок РПЛ
logoМатч ТВ
logoКонстантин Тюкавин
logoДинамо Москва
logoВладислав Радимов
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoНиколас Маричаль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лещук про автогол в игре со «Спартаком»: «Учились отбивать удары соперника, удары своих – еще нет. Маричаль просто не посмотрел, куда отдает»
12сегодня, 18:59
После автогола Лещука «Спартак» повел в игре с «Динамо». Голкипер не справился с пасом Маричаля в створ
27сегодня, 17:45
Вратарь «Динамо» Лещук считает, что Овечкин обойдет Гретцки в этом сезоне: «Это вполне реально. Хотел бы, чтобы Александр и 1000-ю шайбу в НХЛ забросил, но до нее еще далеко»
427 января, 08:36
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Монако» Головина, «Нант» уступил «Бресту»
97 минут назадLive
«ПСЖ» – «Монако» – 0:0. Онлайн-трансляция. Сафонов и Головин – в запасе, Хвича, Дембеле, Барколя, Эмболо играют
47 минут назадLive
Роналду – 1-й в рейтинге игроков, ставших лучше после ухода из «МЮ», по версии GiveMeSport. Пике – 2-й, Ди Мария – 4-й, Мхитарян – 9-й
47 минут назад
Кубок Англии. «МЮ» принимает «Лестер», «Ман Сити» и «Челси» проведут матчи в субботу, «Ливерпуль» – в воскресенье
1111 минут назадLive
🐟 + 🏆= ... Угадаете, кого загадали?
12 минут назадСпецпроект
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Комо», «Милан» сыграет в субботу, «Наполи» – в воскресенье, «Интер» – в понедельник
427 минут назадLive
Альба о Месси: «Для соперников играть против Лео – это тоже привилегия. Не каждый день удается выйти на поле с лучшим в истории»
1039 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Вердера», «Байер» и «Боруссия» проведут матчи в субботу
342 минуты назадLive
Станкович об игре с «Зенитом» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ: «Очень сильный соперник, фаворит в борьбе за титул. Победить всегда приятно, но по окончании сезона – приятней»
15сегодня, 19:11
Вингер «Арсенала» Мартинелли может пропустить больше месяца из-за травмы бедра
17сегодня, 18:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер» – 0:0. Онлайн-трансляция. Доргу, Бруну, Майну, Хейлунд, Диалло и Дака играют
87 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Райо» против «Вальядолида», «Реал» и «Атлетико» проведут дерби в субботу, «Барса» сыграет в воскресенье
412 минут назадLive
Хейлунд назвал Роналду величайшим в истории: «Он всегда был моим кумиром»
817 минут назад
Прокурор по делу футболистки «Челси» Керр, назвавшей полицейского «тупым белым»: «Оскорбления на расовой почве запрещены законом. Назови она темнокожего «тупым черным», даже спорить не о чем было бы»
318 минут назад
«Комо» – «Ювентус» – 0:0. Коло-Муани, Йылдыз, Гонсалес и Кутроне – в стартовых составах
2327 минут назадLive
Руслан Литвинов: «Мы скучаем по Промесу. Он в любое время мог бы усилить «Спартак»
130 минут назад
«Бавария» – «Вердер» – 0:0. Онлайн-трансляция. Кейн, Олисе, Мусиала, Коман и Стаге играют
442 минуты назадLive
Даниил Хлусевич: «Спартак» всегда можно назвать фаворитом в борьбе за чемпионство»
444 минуты назад
Личка про 0:1 со «Спартаком»: «Много ошибок, когда идем вперед. Нужно быстрее катать мяч. Не будем оправдывать все ошибки нагрузками»
552 минуты назад
«Месси – лучший в истории! Все, что делает аргентинец, – это дар Бога! Не знаю, суждено ли еще родиться такому игроку». Хавбек «Акрона» Джурасович о форварде «Интер Майами»
856 минут назад
Рекомендуем