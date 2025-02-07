Радимов про автогол Лещука: «Может, «Спартаку» сделать ему предложение? В их матчах этот вратарь всегда главная персона. Давайте объективно: привез гол – и «Динамо» проиграло»
«В матчах «Спартака» и Динамо» этот вратарь всегда главная персона. И эта игра не стала исключением. Один мяч решил исход матча, он был забит в таком стиле… Кто, если не он?
Ошибка Маричаля в том, что пас неудобный. Но и Лещук мог лучше открыться. И зачем он тянулся к мячу правой ногой? В конце концов, можно было прыгнуть и руками сыграть, пусть свободный будет. Но он выбрал худший из вариантов.
Может, «Спартаку» сделать предложение Лещуку? Давайте объективно: привез гол человек – и команда проиграла.
Не увидел яркой игры «Спартака». Но и «Динамо» совершенно не блистало. Просто не получалось, очень команды сыграли хорошо в обороне.
Еще хочу про Тюкавина добавить. Он постоянно открыт для передачи. Ему больше доставлять мяч надо не только через центр, но и по флангам», – сказал бывший полузащитник «Зенита».
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