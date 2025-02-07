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Личка про 0:1 со «Спартаком»: «Много ошибок, когда идем вперед. Нужно быстрее катать мяч. Не будем оправдывать все ошибки нагрузками»

Марцел Личка подвел итоги матча против «Спартака».

В матче Winline Зимнего кубка РПЛ «Динамо» уступило «Спартаку» со счетом 0:1.

– Наша проблема – фаза прессинга. Мы забираем мяч в середине поля, но у нас много ошибок, когда идем вперед. Нужно быстрее катать мяч, это все культура паса. Не будем оправдывать все ошибки большими нагрузками. Это все‑таки технические вещи. Они профессиональные футболисты, это их работа.

У Константина Тюкавина были моменты, которые он мог решить по‑другому. Его основная работа – забивать голы. Сейчас предсезонка, видимо, он все оставляет на РПЛ (смеется).

– Маричаль и Игорь Лещук – системная проблема или случайность?

– Это случайность. Мирачаль мог [сыграть] по‑другому. Когда он разворачивался, у него была только одна идея – сыграть на вратаря. Почему [возникла] паника… Принимаешь мяч, делаешь движение чуть‑чуть в сторону и, думаю, соперник не пошел бы до конца. Когда Лещук играет против «Спартака», пропускает смешные голы. Но сегодня ему забил не соперник, а Маричаль, – сказал тренер «Динамо».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoНиколас Маричаль
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Зимний кубок РПЛ
logoИгорь Лещук
logoСпартак
logoМарцел Личка
logoКонстантин Тюкавин
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