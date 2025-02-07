Агент Мерфи о том, стоит ли игрок 70 млн за сезон: «Это мало. По продлению контрактов Тревора и Бэка с «Сибирью» пока рано говорить»
Агент Тревора Мерфи и Тэйлора Бека высказался о будущем игроков в «Сибири» .
– По продлению контрактов Мерфи и Бэка с «Сибирью» пока рано говорить. Конечно, у клуба есть шанс их оставить.
– Мерфи стоит 70 миллионов за сезон?
– Это мало.
– Есть ли новости по Петану и «Ак Барсу»? Вы заинтересованы в продолжении сотрудничества?
– Да, но без того, чтобы кто-то спешил. Более вероятно, что что-то будет после окончания сезона, – сказал агент Алеша Пилко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем