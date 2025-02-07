Агент Мерфи о том, стоит ли игрок 70 млн за сезон: «Это мало. По продлению контрактов Тревора и Бэка с «Сибирью» пока рано говорить»

Агент Тревора Мерфи и Тэйлора Бека высказался о будущем игроков в «Сибири» .

– По продлению контрактов Мерфи и Бэка с «Сибирью» пока рано говорить. Конечно, у клуба есть шанс их оставить.

– Мерфи стоит 70 миллионов за сезон?

– Это мало.

– Есть ли новости по Петану и «Ак Барсу»? Вы заинтересованы в продолжении сотрудничества?

– Да, но без того, чтобы кто-то спешил. Более вероятно, что что-то будет после окончания сезона, – сказал агент Алеша Пилко .