Мерфи пропускает матч с «Барысом» из-за смерти отца. Защитник «Сибири» временно покинул команду
Тревор Мерфи пропускает матч с «Барысом» из-за смерти отца.
Ранее сообщалось, что канадский защитник не сыграет за «Сибирь» в Астане по семейным обстоятельствам.
«Мерфи пришлось покинуть нашу команду на небольшой промежуток времени. У человека горе, умер отец», – сказал главный тренер новосибирской команды Вадим Епанчинцев.
В нынешнем сезоне 29-летний игрок провел 48 матчей и набрал 48 (10+38) очков при полезности «минус 2». Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Фонбет Чемпионата КХЛ.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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