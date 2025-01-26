Епанчинцев о поражении «Сибири»: «У нас не лучшая реализация моментов, «Барыс» за это наказал. Хет-трик Сетдикова? Такое бывает. Как мы говорим – реваншисты»

Вадим Епанчинцев назвал причину поражения «Сибири» от «Барыса» (3:4 ОТ).

– Сегодня с нашей стороны была не лучшая реализация моментов, которых было предостаточно, соперник за это нас и наказал.

Получили глупейшее удаление в концовке игры, оставив команду втроем. Закон – не забиваешь ты, забивают тебе, «Барыс » этим и воспользовался.

– Отсутствие Мерфи (из-за смерти отца – Спортс’‘) сказалось?

– Это ключевой игрок, не только в большинстве, но и в равных составах. Играли неплохо и создавали моменты, но не дотерпели, неправильно сыграли в концовке, такое бывает.

– Лайпсик адаптировался в команде?

– Самое главное, что парень забивает и отдает, набирает очки почти в каждой игре. Для любого нападающего это очень важно. У нас хорошее получается звено, линия нападения с Беком и Андреоффом . Они взяли лидерство на себя.

– Сетдиков организовал хет-трик. Своеобразный привет бывшей команде?

– Такое бывает. Как мы говорим – реваншисты. Он молодец, сказать больше нечего, – сказал главный тренер «Сибири» Епанчинцев после матча Фонбет Чемпионата КХЛ.