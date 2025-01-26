Мерфи покинул расположение «Сибири» по семейным обстоятельствам. Он второй бомбардир КХЛ
Тревор Мерфи покинул расположение «Сибири» по семейным обстоятельствам.
Сегодня команда сыграет против «Барыса».
«Тревор Мерфи покинул расположение команды по семейным обстоятельствам», – говорится в сообщении «Сибири».
В нынешнем сезоне защитник провел 48 матчей и набрал 48 (10+38) очков при полезности «минус 2». Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Сибири»
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