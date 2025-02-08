Никитин о спаде в результатах «Локомотива»: «Сама ситуация не тревожит. Тревожит то, как мы должны из нее выйти»

Игорь Никитин высказался о спаде в результатах «Локомотива».

– У «Локомотива» сейчас небольшой спад, судя по результатам и игре. Как вы видите эту ситуацию? Тревожит ли она вас?

– Сама ситуация не тревожит, тревожит то, как мы должны из нее выйти. В хоккее команда должна уметь справляться с медными трубами, с безобразной игрой, мы на это обращаем внимание.

– Медные трубы – это испытание лидерством, которое сейчас проходите?

– Да, разумеется. Про этот ментальный рост можно много рассказывать, но это нужно прочувствовать на своей шкуре. Многие ребята у нас не были в таких ситуациях, для них это впервые. И им нужно пройти все это самим, – сказал главный тренер «Локомотива».