Никитин о спаде в результатах «Локомотива»: «Сама ситуация не тревожит. Тревожит то, как мы должны из нее выйти»
Игорь Никитин высказался о спаде в результатах «Локомотива».
– У «Локомотива» сейчас небольшой спад, судя по результатам и игре. Как вы видите эту ситуацию? Тревожит ли она вас?
– Сама ситуация не тревожит, тревожит то, как мы должны из нее выйти. В хоккее команда должна уметь справляться с медными трубами, с безобразной игрой, мы на это обращаем внимание.
– Медные трубы – это испытание лидерством, которое сейчас проходите?
– Да, разумеется. Про этот ментальный рост можно много рассказывать, но это нужно прочувствовать на своей шкуре. Многие ребята у нас не были в таких ситуациях, для них это впервые. И им нужно пройти все это самим, – сказал главный тренер «Локомотива».
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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