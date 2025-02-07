Игорь Никитин: «Рад, что «Локомотив» вышел в плей-офф. Это я говорю без сарказма. Мы и готовимся к этим матчам»

Игорь Никитин подвел итоги матча с минским «Динамо» (2:0).

«Мы видели, что Каюмов немного дремлет. Он парень самолюбивый, замена на Кирьянова его разбудила.

Сурин со «Спартаком» вошел в игру, когда мы проигрывали. А сегодня игра была равная, тяжело было входить. Сейчас он проведет два матча за молодежку.

Я рад, что мы вышли в плей-офф. Это я говорю без сарказма. Мы и готовимся к этим матчам», – сказал главный тренер «Локомотива » Игорь Никитин .

«Локомотив» стал первым участником Кубка Гагарина-2025. Команда Никитина идет на 1-м месте в КХЛ