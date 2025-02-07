Игорь Никитин: «Рад, что «Локомотив» вышел в плей-офф. Это я говорю без сарказма. Мы и готовимся к этим матчам»
Игорь Никитин подвел итоги матча с минским «Динамо» (2:0).
«Мы видели, что Каюмов немного дремлет. Он парень самолюбивый, замена на Кирьянова его разбудила.
Сурин со «Спартаком» вошел в игру, когда мы проигрывали. А сегодня игра была равная, тяжело было входить. Сейчас он проведет два матча за молодежку.
Я рад, что мы вышли в плей-офф. Это я говорю без сарказма. Мы и готовимся к этим матчам», – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
«Локомотив» стал первым участником Кубка Гагарина-2025. Команда Никитина идет на 1-м месте в КХЛ
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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