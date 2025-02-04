Никитин о 4:5 от «Спартака»: «Невнятная игра. Большую часть матча неправильно реагировали»
Игорь Никитин высказался после матча со «Спартаком» (4:5).
– Что касается итогов матча, сегодня подводить особо нечего. Невнятная игра.
– Согласны, что сегодняшний матч можно назвать каскадом ошибок?
– Вы правильно сказали. Просто командный вид спорта как раз позволяет эти ошибки нивелировать. А когда команда не играет как команда – эти ошибки видны.
Игра идет все 60 минут. Большую часть игры неправильно реагировали, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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