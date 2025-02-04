Никитин о 4:5 от «Спартака»: «Невнятная игра. Большую часть матча неправильно реагировали»

Игорь Никитин высказался после матча со «Спартаком» (4:5).

– Что касается итогов матча, сегодня подводить особо нечего. Невнятная игра.

– Согласны, что сегодняшний матч можно назвать каскадом ошибок?

– Вы правильно сказали. Просто командный вид спорта как раз позволяет эти ошибки нивелировать. А когда команда не играет как команда – эти ошибки видны.

Игра идет все 60 минут. Большую часть игры неправильно реагировали, – сказал главный тренер «Локомотива » Игорь Никитин .