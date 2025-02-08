Губернатор Новосибирской области о готовности провести МЧМ: «У нас две арены, которые соответствуют требованиям»

Андрей Травников считает, что Новосибирск способен провести молодежный чемпионат мира.

— Уже прошел Кубок Вызова, сейчас пройдет Матч звезд КХЛ. Что это значит для региона?

— Для хоккейного региона это многое значит. Это одно из самых ярких хоккейных событий. Уже в прошлом году мы договаривались о проведении этого матча в Новосибирске и как организаторы мы не ожидали такого интереса.

— Если нас вернут на международную арену, Новосибирск будет претендовать на проведение матчей молодежного чемпионата мира?

— Конечно, у нас две арены, которые соответствуют требованиям федерации, – сказал губернатор Новосибирской области.

МЧМ-2023 должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду.