Губернатор Новосибирской области о готовности провести МЧМ: «У нас две арены, которые соответствуют требованиям»
Андрей Травников считает, что Новосибирск способен провести молодежный чемпионат мира.
— Уже прошел Кубок Вызова, сейчас пройдет Матч звезд КХЛ. Что это значит для региона?
— Для хоккейного региона это многое значит. Это одно из самых ярких хоккейных событий. Уже в прошлом году мы договаривались о проведении этого матча в Новосибирске и как организаторы мы не ожидали такого интереса.
— Если нас вернут на международную арену, Новосибирск будет претендовать на проведение матчей молодежного чемпионата мира?
— Конечно, у нас две арены, которые соответствуют требованиям федерации, – сказал губернатор Новосибирской области.
МЧМ-2023 должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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