Яковлев о Матче звезд в Новосибирске: «Хоккейный город! «Славься, «Сибирь» от болельщиков – знаковая вещь. Здесь всегда очень приятно играть»
Егор Яковлев высказался о Фонбет Матче звезд КХЛ в Новосибирске.
«Такие матчи – всегда большой праздник. Всегда с хорошим настроением еду на Матчи Звезд.
Новосибирск – особое место для нашего хоккея. «Славься, «Сибирь» от болельщиков перед матчами – знаковая вещь. Здесь всегда очень приятно играть. И когда был старый дворец, и сейчас. Хоккейный город!
От нас ждут много голов, надо серьезно к этому относиться, чтобы был накал. Понятно, что без силовых приемов, но игра должна быть реальной, ведь такое болельщикам нравится больше», – сказал капитан «Металлурга» и команды дивизиона Харламова Егор Яковлев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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