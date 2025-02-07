Яковлев о Матче звезд в Новосибирске: «Хоккейный город! «Славься, «Сибирь» от болельщиков – знаковая вещь. Здесь всегда очень приятно играть»

Егор Яковлев высказался о Фонбет Матче звезд КХЛ в Новосибирске.

«Такие матчи – всегда большой праздник. Всегда с хорошим настроением еду на Матчи Звезд .

Новосибирск – особое место для нашего хоккея. «Славься, «Сибирь » от болельщиков перед матчами – знаковая вещь. Здесь всегда очень приятно играть. И когда был старый дворец, и сейчас. Хоккейный город!

От нас ждут много голов, надо серьезно к этому относиться, чтобы был накал. Понятно, что без силовых приемов, но игра должна быть реальной, ведь такое болельщикам нравится больше», – сказал капитан «Металлурга » и команды дивизиона Харламова Егор Яковлев.