Губернатор Травников о Неделе звезд хоккея: «Благодарю руководство КХЛ за шикарный подарок – впервые мероприятие проходит в Новосибирске, самом хоккейном городе России»
Губернатор Новосибирской области высказался о Неделе звезд хоккея-2025.
«Сегодня матчем на Кубок Вызова МХЛ между Западом и Востоком под куполом «Сибирь-Арены» мы открываем Фонбет Неделю звезд хоккея.
Хотел бы поблагодарить руководство лиги за этот шикарный подарок – впервые мероприятие проходит в Новосибирске, самом хоккейном городе страны с самыми преданными и активными болельщиками.
Мы с большим удовольствием будем наслаждаться ярким матчем между командами Востока и Запада», – сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: www.khl.ru
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