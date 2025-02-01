Губернатор Травников о Неделе звезд хоккея: «Благодарю руководство КХЛ за шикарный подарок – впервые мероприятие проходит в Новосибирске, самом хоккейном городе России»

Губернатор Новосибирской области высказался о Неделе звезд хоккея-2025.

«Сегодня матчем на Кубок Вызова МХЛ между Западом и Востоком под куполом «Сибирь-Арены» мы открываем Фонбет Неделю звезд хоккея.

Хотел бы поблагодарить руководство лиги за этот шикарный подарок – впервые мероприятие проходит в Новосибирске, самом хоккейном городе страны с самыми преданными и активными болельщиками.

Мы с большим удовольствием будем наслаждаться ярким матчем между командами Востока и Запада», – сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.