Гендиректор «Сибири»: «Прорабатываем матч памяти Андрея Тарасенко. Обязательно поднимем под своды арены его свитер»

Гендиректор «Сибири» Лев Крутохвостов рассказал о матче памяти Андрея Тарасенко.

55-летний специалист и отец нападающего «Детройта» Владимира Тарасенко скончался в июле этого года. Последние 16 лет он работал в тренерском штабе «Сибири ».

«Мы видим вопросы по поводу минуты молчания в память об Андрее Владимировиче Тарасенко . Мы не могли забыть об этом, скажу больше: сейчас мы прорабатываем целый матч памяти Андрея Владимировича. Идут переговоры с одним из клубов, в котором играл Тарасенко.

Мы обязательно поднимем под своды арены не только свитер Андрея Владимировича, но и другие, которые были на старом ЛДС.

О дате проведения матча мы обязательно сообщим, как только будут улажены все необходимые моменты», – заявил генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов .

Умер отец Владимира Тарасенко – легенда «Сибири» и Ярославля