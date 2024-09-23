Гендиректор «Сибири»: «Прорабатываем матч памяти Андрея Тарасенко. Обязательно поднимем под своды арены его свитер»
Гендиректор «Сибири» Лев Крутохвостов рассказал о матче памяти Андрея Тарасенко.
55-летний специалист и отец нападающего «Детройта» Владимира Тарасенко скончался в июле этого года. Последние 16 лет он работал в тренерском штабе «Сибири».
«Мы видим вопросы по поводу минуты молчания в память об Андрее Владимировиче Тарасенко. Мы не могли забыть об этом, скажу больше: сейчас мы прорабатываем целый матч памяти Андрея Владимировича. Идут переговоры с одним из клубов, в котором играл Тарасенко.
Мы обязательно поднимем под своды арены не только свитер Андрея Владимировича, но и другие, которые были на старом ЛДС.
О дате проведения матча мы обязательно сообщим, как только будут улажены все необходимые моменты», – заявил генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов.
Умер отец Владимира Тарасенко – легенда «Сибири» и Ярославля
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сибири»
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