Кросби не сыграет с «Рейнджерс» из-за травмы. Капитан «Питтсбурга» пропустит матч впервые с плей-офф-2022

Сидни Кросби пропустит матч против «Рейнджерс» из-за травмы верхней части тела.

Нападающий участвовал в утренней раскатке в пятницу, а также катался в четверг, но пропустил две тренировки «Питтсбурга» подряд.

Напомним, 37-летний игрок покинул лед в третьем периоде матча против «Нью-Джерси» (2:3 Б) после столкновения с Люком Хьюзом и Эриком Хаулой. Он вернулся на площадку через несколько минут и принял участие в серии буллитов.

Кросби пропустит матч впервые с серии первого раунда плей-офф-2022.

На счету Сидни Кросби 58 (17+41) очков в 55 играх сезона-2024/25.