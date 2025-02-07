Кросби не сыграет с «Рейнджерс» из-за травмы. Капитан «Питтсбурга» пропустит матч впервые с плей-офф-2022
Сидни Кросби пропустит матч против «Рейнджерс» из-за травмы верхней части тела.
Нападающий участвовал в утренней раскатке в пятницу, а также катался в четверг, но пропустил две тренировки «Питтсбурга» подряд.
Напомним, 37-летний игрок покинул лед в третьем периоде матча против «Нью-Джерси» (2:3 Б) после столкновения с Люком Хьюзом и Эриком Хаулой. Он вернулся на площадку через несколько минут и принял участие в серии буллитов.
Кросби пропустит матч впервые с серии первого раунда плей-офф-2022.
На счету Сидни Кросби 58 (17+41) очков в 55 играх сезона-2024/25.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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