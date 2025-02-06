«Овечкин и Кросби доминируют в НХЛ столько лет, сколько я живу». 21-летний Джонстон из «Далласа» об игроках

Уайтт Джонстон высказался о карьерах Александра Овечкина и Сидни Кросби в НХЛ.

Оба нападающих проводят 20-й сезон в лиге. На момент их дебюта в НХЛ Джонстону было два года.

«Они доминируют в лиге столько, сколько я живу. За Овечкиным было очень интересно наблюдать, настолько он взрывной игрок.

Кросби и Ови из тех парней, которые находятся на другом уровне. Пока я рос, то был ими поражен, а они все это время оставались в топе», – сказал форвард «Далласа » Уайтт Джонстон.

Карбери о голах Овечкина в пустые: «Он понимает, где вскоре окажется шайба. Александр в более оборонительном режиме, когда игра на кону – могу быть спокоен, выставляя его»