Марнер сделал 500 передач за 629 игр в НХЛ – 4-й результат за 30 лет. Быстрее были только Макдэвид, Кросби и Петер Форсберг
Митч Марнер сделал 500 голевых передач за 629 игр в НХЛ.
Это достижение покорилось 27-летнему канадцу в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто» и «Сиэтлом» (3:1). В его активе одна результативная передача.
По скорости, с которой он сделал 500 ассистов, Марнер занял 12-е место в истории НХЛ и четвертое за последние 30 лет.
За это время быстрее форварда «Мэйпл Лифс» были только Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (527 игр), Петер Форсберг (551) и Сидни Кросби из «Питтсбурга» (554).
В текущем сезоне у Марнера 71 (16+55) набранное очко за 53 игры.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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