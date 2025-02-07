Марнер сделал 500 передач за 629 игр в НХЛ – 4-й результат за 30 лет. Быстрее были только Макдэвид, Кросби и Петер Форсберг

Митч Марнер сделал 500 голевых передач за 629 игр в НХЛ.

Это достижение покорилось 27-летнему канадцу в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто » и «Сиэтлом» (3:1). В его активе одна результативная передача.

По скорости, с которой он сделал 500 ассистов, Марнер занял 12-е место в истории НХЛ и четвертое за последние 30 лет.

За это время быстрее форварда «Мэйпл Лифс» были только Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (527 игр), Петер Форсберг (551) и Сидни Кросби из «Питтсбурга» (554).

В текущем сезоне у Марнера 71 (16+55) набранное очко за 53 игры.