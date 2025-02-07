Мичков после 3:4 с «Вашингтоном»: «Когда забиваешь, это добавляет сил. «Филадельфия» три игры не могла забросить, надеюсь, дальше будет лучше»

Матвей Мичков высказался после проигранной игры с «Вашингтоном».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия » уступила со счетом 3:4. Российский форвард забросил две шайбы и прервал серию из восьми игр без голов.

– Сегодня была хорошая игра, к сожалению, не получилось выиграть. Есть над чем работать, но надеюсь, что в будущем эти голы принесут уверенность не только мне, но и команде. Были тяжелые игры, мы не три игры не могли забить. Дай бог, чтобы дальше было лучше.

– Как ты чувствуешь себя физически? Есть ли еще силы?

– Когда забиваешь, это добавляет сил.

– Торторелла сказал, что надеется, что ты отдохнешь во время паузы на Турнир четырех наций. У тебя есть какие-то планы на эти 10 дней?

– Планы есть, но раскрывать не буду. Подготовимся к следующим играм как следует, – сказал форвард «Филадельфии» Матвей Мичков .

Мичков в 11-й раз за сезон набрал 2+ очка за матч – лучший результат для новичков «Филадельфии» с 2000 года